Анастасия Шубская в песочном костюме с сестрами появилась на вечере памяти Веры Глаголевой

Вера Глаголева за свою жизнь успела сняться в десятках кинокартин. Потом она также режиссером. В 2017 году артистка скоропостижно ушла из жизни. Как оказалось, она много лет боролась с раком. Для родных и поклонников смерть Глаголевой стала большой утратой. У нее осталось три дочки: Анна и Мария Нахапетовы от первого брака, а также Анастасия Шубская от бизнесмена Кирилла Шубского. Девушек горе еще больше сплотило.

Уже несколько месяцев младшая наследница артистки находится в Москве. Вместе с мужем Александром Овечкиным и сыновьями она прилетела из США. Это позволило Шубской принять участие в вечере памяти Глаголевой, который прошел накануне ее дня рождения в Доме кино. На сцене девушка появилась в песочном брючном костюме. Мария и Анна предпочли наряды черного цвета. Они произнесли речь на публике.

В зале находилось много известных личностей. Певица Жасмин тоже пришла почтить память актрисы.

«Завтра ей могло бы исполниться 65 лет… Девочки Аня, Маша и Настенька и вся ваша замечательная семья, вы большие молодцы, что с честью храните память о маме и делитесь ею с нами! Сейчас будем смотреть первый фильм Веры в качестве режиссера, „Сломанный свет“ 1990 год», — поделилась Жасмин.

Поклонники восхитились красотой дочек Глаголевой. Многие отметили, что они очень похожи на свою маму. «Очень элегантные девушки», «Веру очень сложно забыть. Она прекрасная», «Прекрасные дочери, прекрасной артистки», «Прекрасная у них семья», «Эта утрата была ужасно тяжелой», «Красавицы сестры», — прокомментировали пост подписчики.

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