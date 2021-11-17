Настоящая леди: Шубская в шелковом платье с разрезом и босоножках предстала на празднике

Дочка Веры Глаголевой устроила вечеринку в честь своего дня рождения. С ней были сыновья, племянники и сестра с отцом.

Анастасия Шубская уже длительное время счастлива в браке с Александром Овечкиным. Она переехала с ним жить в США после свадьбы. Дочка актрисы Веры Глаголевой подарила избраннику сыновей: Сергея и Илью.

Примечательно, что она уже привозила малышей в Россию и познакомила их с родственниками. Но осенью супруги снова уехали в Америку. На этот раз Анастасия отдыхает на курорте без мужа.

16 ноября она отпраздновала свой день рождения. Днем жена Овечкина покрасовалась в белом шифоновом платье. А вот вечером именинница собрала родных в ресторане. К ней приехала сестра Мария Нахапетова с детьми, а также отец Кирилл Шубский.

Примечательно, что для такого случая Анастасия выбрала шелковое платье миди с разрезом. Наряд цвета спелой вишни она дополнила серебристыми босоножками на шпильке. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру.

После посиделок жена Овечкина запечатлелась с семьей. Сыновей она облачила в полосатые рубашки и шорты. Ее сестра была в белом платье.

«Вот таким составом мы отметили мой 28-й день рождения. Очень не хватало Саши Овечкина и Ани Нахапетовой. Спасибо всем за поздравления, пожелания и добрые слова! Мне очень приятно», — написала именинница.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие одарили ее комплиментами. «Вы — чудесная семья», «Какая вы красавица», «Ну такие стройняги красивые», «Как же ты похожа на папу», «Олицетворение женственности и стиля», «Вау! Настя, какое у вас платье красивое», «Платье у вас шикарное», — прокомментировали пост подписчики.

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