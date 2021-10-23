«Ты больше брата?»: Шубская запечатлела Овечкина, играющего с подросшими сыновьями

Хоккеист провел время с детьми. Малыши борются друг с другом за внимание папы.

Александр Овечкин — один из самых титулованных хоккеистов в России. Он признавался, что мечтает завоевать олимпийское золото. Также у него есть еще одна мечта — завести дочку. Спортсмен счастлив в браке с Анастасией Шубской. Они растят двоих детей: трехлетнего Сергея и годовалого Илью. У пары есть дом в США, но они регулярно приезжают на родину и предпочитают отмечать праздники с родными.

В этом году Овечкин тоже привез семью в Москву. Они также ездили отдыхать на море. Несколько раз пара устраивала вечеринки, где веселилась с друзьями. А вот осень стала для них более спокойной порой. На этот раз Шубская застала хоккеиста, когда он сидел в кресле и играл с сыновьями. Александр вместе со старшим сыном смешил Илью, то щекоча пятки, то живот. даже собака пришла, ревнуя спортсмена.

«А ничего, что ты больше брата!?» — удивилась Анастасия, смотря на младшего сына.

В какой-то момент. Сергей приревновал папу и решил привлечь внимание к себе. Так как мальчик занимается хоккеем и уже хорошо стоит на льду, то у него есть все для этой игры.

«Пойду возьму клюшку и шайбу» — объявил он.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Овечкин идеальный папа. «Александр! Вы гордость Родителей, лучший папа и супруг!», «Как они быстро растет», «Идеальные», «Просто сыновья — папины», Как же подросли«, «Старший ревнует, посмотрите ка!», «Лучшая картина», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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