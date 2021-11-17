«Стразы на бедрах»: Бузова в шелковом платье с изюминкой и на каблуках засветила прелести в ресторане

Телеведущая нарядилась по особенному поводу в Стамбуле. Она явилась в ресторан к Марии Погребняк на вечеринку в пикантном наряде.

Ольга Бузова не раз рассказывала, что тщательно готовится к каждому выходу в свет. С собой на съемки она порой берет целые чемоданы с одеждой. В этом году телеведущая все лето ездила на съемки новых проектов.

После очередной поездки она призналась, что поправилась. Но артистка продолжила носить откровенные наряды. Не так давно она посетила театр без нижнего белья.

Вот уже несколько дней Ольга находится в Стамбуле. Она гуляет по городу с гидом. Днем телеведущая носит куртки или дубленки.

А вот вечером наряжается для ужина. Если накануне она отметилась в трикотажном платье с поясом, то теперь артистка устроила дефиле в шелковом наряде с открытой спиной и смелым разрезом от бедра. Шелковое черное платье имело тесемку на ноге, от которой спускались ниточки страз, имитировавшие чулки. Туфли на шпильке дополнили ее наряд.

Бузова шла по улице и заметила, что идет снег, но это ее не смутило. В ресторане она встретилась с подругой Марией Погребняк. Они стали пылко обниматься. Жена футболиста отмечала день рождения. Телеведущая восхитились ее нарядом, а также вручила подарок.

А вот поклонники снова заметили, что Ольга без лифа. Некоторые посчитали ее наряд слишком пикантным и даже лишились дара речи. «Красотки! Как две сестренки», «Куколки», «Какое платье! Нет слов», «Стразы на бедрах», «Наряд опять, словно соблазняешь мужчин», «Оля, купи приличное платье», — стали писать подписчики.

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