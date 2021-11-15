«Всегда стильно»: Бузова в куртке оверсайз из денима и джинсах прогулялась по Стамбулу

Телеведущая продемонстрировала аутфит в монохромном стиле во время поездки. Ее лук оценила стилист-имиджмейкер Елена Бестави.

Ольга Бузова в этом году решила изменить свою жизнь. После расставания с Давой она начала сниматься в новых проектах. Телеведущая ездила в Минск и Африку по работе. Но также она устраивает себе отпуск.

Летом артистка посетила Италию и Грецию. Каждый раз она демонстрирует свои наряды. Если еще недавно звезда гуляла в коротких платьях, то теперь носит дубленки и пальто.

Накануне Ольга прилетала в Турцию. Она решила исполнить мечту и погулять по Стамбулу. Примечательно, что теперь она решила облачиться в широкие джинсы и куртку оверсайз из денима.

Ее осенний лук дополнили ботинки на шнуровке и сумка Louis Vuitton. Бузова отправилась в центр города, где увидела достопримечательности. Она без стеснения дефилировала по улице.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что наряд не скрыл тот факт, что она поправилась. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Деним полностью никогда не выйдет из моды, потому что это комфортно, при правильном составлении лука — всегда стильно. В данном случае мне нравится, что это куртка, отделанная кожей. Сочетание синего и коричневого всегда очень интересно. При этом есть коричневая сумка и коричневые вставки на ботинках. Образ весьма стильный», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави0 благодаря мастер-классам,и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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