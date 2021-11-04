«В театре и без лифчика?»: Бузова в шелковом платье миди засветила грудь на публике

Ольга Бузова не боится признавать своих ошибок. Она не раз отвечала на нападки хейтеров. В интервью телеведущая подчеркивала, что знает далеко не все, хоть и имеет два высших образования.

Она не боится пробовать свои силы в разных сферах и уже добилась многого. Ольга не скрывает, что любит быть в центре внимания. Этой осенью она зачастую выходит в свет в пикантных нарядах.

Недавно телеведущая появилась на премии в черном платье с разрезами. Она отказалась от нижнего белья, показав красоту фигуры.

Хоть минувшим летом она и поправилась, артистка не боится оголяться. А 4 ноября Бузова решила посетить Театр имени А.С. Пушкина. Для такого случая она облачилась в алое платье на запах длины миди. Шелковый наряд дополнили босоножки.

Ольга сделала высокую прическу. Платье с глубоким декольте подчеркнуло ее грудь. Порой ей приходилось прикрывать оголенный бюст рукой.

Поклонники отметили, что образ женственный. При этом многие посчитали, что для такого места наряд без нижнего белья — слишком откровенно. «Оля, какая красивая, тебе так идет красный цвет», «Очаровательный образ», «Слишком откровенное декольте», «Грудь вся на виду», «В театре и без лифчика?», «Вишенки торчат», «Неужели скромные платья закончились?» — стали писать пользователи Сети.

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