«Одарил же бог фигурой»: Брежнева в невесомом платье с бахромой блеснула изящным декольте

Вера Брежнева уже давно выступает на сцене. Она была солисткой группы «ВИА Гра», но потом начала сольную карьеру. Блондинка смогла очаровать композитора Константина Меладзе.

Примечательно, что артистка не раз украшала обложки глянца, а также ее назвали секс-символом. Сама певица к этому привыкла. На сцене она зачастую подчеркивает достоинства своей фигуры.

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В последнее время Вера часто хвастается своими нарядами. При этом она редко делится новостями о своей семье. Но в этом году певица стала более открытой с поклонниками.

На этот раз она решила поделиться кадрами со съемок. Блондинка предстала в невесомом нежно-розовом платье с бахромой. Наряд едва прикрыл ее бюст и бедра. Брежнева изящно закинула ногу на ногу, блеснув красотой фигуры.

Потом певица засняла себя вблизи. Она показала ложбинку, пока ее красила визажистка. Звезда призналась, что они хулиганят.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит жена Меладзе. Многие одарили ее комплиментами. «Какое красивое платье», «Словно голая», «Одарил же бог фигурой», «Осиная талия», «Наряд завораживает», «Какая у вас кукольная фигурка», «Хочется иметь такую же фигуру», «Краше вас никого нет», «Просто неземная красота», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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