Всегда стильная: Вера Брежнева показала свои счастливые моменты

Вера Брежнева является бывшей солисткой группы «ВИА-Гра». Уже длительное время она счастлива в браке с Константином Меладзе. Блондинка построила успешную сольную карьеру. Многие поклонники восхищаются не только ее голосом, но и чувством стиля.

В 39 лет она может похвастаться стройной фигурой. На сцену артистка зачастую выходит в ярких мерцающих нарядах, а вот в обычной жизни она носит более комфортные наряды.

В этом году Вера много путешествует. Она успела провести время в Италии, а также отдохнуть в Греции. Кажды раз певица делилась кадрами или хвасталась нарядами. На этот раз она собрала самые яркие моменты в видео. Там артистка продемонстрировала не только свои образы, но и дизайн своего особняка.

Сначала Брежнева запечатлелась в широких джинсах и клетчатом жакете в своей квартирев Киеве. Наряд скрыл ее фигуру. Она также показала окно с видом на небо и зеркало у белой стены в комнате. Затем певица уже похвасталась с белоснежными босоножками с квадратным мысом. На сцене она запечатлелась в мерцающем наряде с бахромой и топом.

На отдыхе артистка отметилась в лонгсливе с распущенными волосами и черных мюлях. А с сестрой в Дубае она прогуливалась в черном платье.

На кадрах можно увидеть роскошную лестницу, которая находится в ее особняке и гардеробную с подсветку у дверей. Также Вера покрасовалась в алом платье.

«Счастливые моменты», — написала звезда.

Поклонники восхитились роликом. «Вау, так много эмоций», «Какая девушка», «Сколько у вас нарядов», «Классное видео. Как вы роскошны», «Прекрасно! О таком мечтают», — прокомментировали пост подписчики.

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