Влюбленные на яхте: Брежнева поделилась редким фото в объятиях Меладзе

Певица решила показать один из кадров, сделанных на отдыхе с мужем. Они насладились морской прогулкой.

Вера Брежнева является популярной певицей. Она для многих стала эталоном женственности. Уже длительное время артистка счастлива в браке с Константином Меладзе. Они редко выходят в свет вместе.

Примечательно, что несколько лет назад артистка удалила совместные фото с возлюбленным, чем спровоцировала много слухов. Но потом она пояснила, что просто решила оградить семью от злопыхателей.

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Но теперь Вера иногда публикует кадры с мужем. Минувшим летом она много времени с ним провела в Италии, а также пара ездила отдыхать в Грецию. Теперь певица опубликовала фото, сделанное в один из летних дней. В кадре она позирует в черной майке, рубашке оверсайз и леопардовой юбке. Константин обнял возлюбленную, которая улыбалась. Они катались на яхте вместе, наслаждаясь теплой погодой.

Поклонники восхитились семейной идиллий. Многие отметили, что Вера выглядит счастливой рядом с мужем. «Такая красивая», «Вот это голливудская улыбка», «Константин такой обаятельный», «Просто веет счастьем», «Такой крутой снимок», «Вера, вот это солнечный кадр», «Меладзе вас одним крылом обнял», «Очень красивая пара», «Радует глаз ваша улыбка», — прокомментировали пост подписчики.

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