«Золотое настроение»: Брежнева покрасовалась «греческим» платьем с разрезом на талии

Вера Брежнева является популярной исполнительницей. Она уже давно строит сольную карьеру. Для многих поклонников певица также стала иконой стиля. Она выступает на сцене в вечерних платьях и других женственных нарядах. Брежнева счастлива в браке с Константином Меладзе. В этом году они проводили время в Италии и Греции. Каждый раз артистка хвасталась модными нарядами.

В последнее время Вера часто путешествует. Она предпочитает утепляться, когда оказывается в Киеве. Но недавно певица прилетела к мужу. Она стала примерять новые наряды для выступлений. На этот раз она облачилась в золотое платье в пол в греческом стиле. Наряд с разрезом на талии подчеркнул ее стройность. Брежнева покрасовалась на камеру в новом образе.

«Золотое настроение», — написала звезда.

Примечательно, что греческие платья выбирала герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, а также Анна Нетребко и Лариса Долина. Стилисты отмечают, что такой фасон скрывает недостатки фигуры.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Малышка, ты роскошная», «Какая красота», «Идеальный наряд», «Просто бесподобная», «Золото — ваше», «Просто богиня», «Ну прелестно, очень красиво», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.