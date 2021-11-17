Воплощение женственности: Лорак в силуэтном платье с открытыми плечами не скрыла «гром-бедра»

Ани Лорак в 2008 году ездила на «Евровидение». Тогда она подружилась с Филиппом Киркоровым. Потом король отечественной эстрады стал крестным папой ее дочки Софии. Артистка всегда славилась не только своим голосом, но и красотой.

Она развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. После этого звезда не только постройнела, но и стала одеваться более женственно, по мнению поклонников.

В последнее время Лорак все чаще путешествует. Она также готовится к выпуску нового альбома. Накануне певица выступила на публике, представ в лосинах и латексном топе. Многие поклонники были восхищены ее фигурой.

Теперь артистка поделилась снимком, на котором предстала в черном силуэтном платье с открытыми плечами. Наряд облегал ее фигуру, подчеркнув пышные бедра и тонкую талию.

Поклонники осыпали комплиментами певицу. Многие отметили, что Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) похорошела. «Какая вы красивая», «Невероятная», «Такая осиная талия», «Очень эффектно», «У вас безупречная фигура», «Боже мой, какая красота. Каролиночка, какие кадры», «Сложно понять, что у вас нет мужа», «Ну вы просто дива», — прокомментировали пост подписчики.

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