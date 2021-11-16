«Дресс-код в полном порядке»: Рудковская случайно оделась в одной гамме с подругами

Жена Евгения Плющенко ответила на критику своего наряда от кутюр.

Яна Рудковская является продюсером многих артистов. Она давно стала частью отечественного шоу-бизнеса. Жена Евгения Плющенко следит за модой и регулярно пополняет свой гардероб нарядами от кутюр.

Она не скрывает, что тратит крупные суммы денег на обновки люксовых брендов. У нее большое количество сумочек, очков и туфлей. Для каждого мероприятия она тщательно готовится.

15 ноября в Москве состоялся юбилейный бал дебютанток Tatler. Яна по такому случаю выбрала пышное платье-бюстье в золотом цвете с эффектом мерцания. Наряд с многослойной юбкой Georges Hobeika дополнили босоножки и диадема. Светская львица назвала себя феей крестной бала. С ней был сын Александр, которого она тоже принарядила в белый костюм.

«Я была и „феей-крестной“ и „золотой рыбкой“ и „конфеткой-рафаелло“, а у желтушной прессы — „в платье из мятой фольги“! Что хотела — то утром и получила! Мое платье стало самым обсуждаемым в Интернете», — отметила звезда. «Прогуглите дизайнера, почитайте, что именно это платье вошло в „Топ-10 самых красивых платьев“ на прошедшем недавно Каннском фестивале!» — похвасталась она.

Но примечательно, что случайно рудковская оделась в одной гамме с подругами. Еще несколько девушек пришли в золотых платьях с блеском.

«Gold and shine. Тот случай когда дресс-код на Tatler в полном порядке», — написала продюсер.

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