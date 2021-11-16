17-летняя дочка Олега Газманова в алом платье сразила своей красотой на балу дебютанток

Олег Газманов не только известный певец, но и примерный семьянин. Он счастлив в браке со своей второй женой Мариной. От первого брака у артиста есть сын Родион и усыновленный наследник Филипп.

Возлюбленная подарила ему дочку Марианну. В свое время он даже посвятил ей песню. Обычно Газманов часто хвастается достижениями наследников. При этом с дочкой его видят не часто.

Но 15 ноября Газманов вывел ее в свет. 17-летняя Марианна стала дебютанткой на балу Tatler. Для такого особенного вечера она выбрала пышное алое платье. Дочка артиста сделала макияж и распустила волосы.

Ей удалось выделиться во время вальса, которые танцевали и другие девушки. Среди них была дочка Олега Табакова Мария, которая тоже отдала предпочтение алому платью, но из атласа.

Также среди гостей были Яна Рудковская, Стеша Маликова, Филипп Киркоров с детьми, Настя Ивлеева и другие известные персоны. Многие были очарованы дочкой Газманова. Она сразила публику своей красотой. К слову, сыновья певца тоже пришли, чтобы поддержать сестру.

«Какая она красавица», «Марианна просто принцесса», «Роскошное платье», «Ну как это красиво!», «В окружении мужчин», «Такая завидная невеста», «Как она похорошела», «От не глаз не оторвать», — прокомментировали кадры подписчики.

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