«Я готова»: Рудковская в пышном золотом платье-бюстье отправилась на бал дебютанток Tatler

Жена Евгения Плющенко не смогла пропустить главное событие осени. Она нарядилась в наряд Georges Hobeika.

Яна Рудковская давно стала частью светской жизни. Она не пропускает громких премий и красных дорожек. Жена Евгения Плющенко уже давно собирает наряды люксовых брендов, а также сумки и сундуки.

Продюсер Димы Билана часто посещает модные показы. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает, поэтому вкладывает деньги в то, что ей нравится. У нее много вечерних нарядов.

15 ноября в Москве стартует главное событие осени. Рудковская отправилась на бал дебютанток Tatler. Примечательно, что она каждый год наряжается для этого мероприятия.

На этот раз светская львица снова отдала предпочтение наряду бренда Georges Hobeika. Яна покрасовалась в пышном платье-бюстье золотого цвета. Наряд с многослойной юбкой дополнили корона и клатч в тон.

«Я готова к балу Tatler», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудковская. Многие одарили ее комплиментами. Примечательно, что не раз ее критиковали за наряды, но этот образ стал тем, который многих поразил.

«Божественная!!! Очень очень красивая Яночка!», «Прямо сказка, очень красивое платье», «Все золото мира блекнет пред вами! Не устаю восхищаться!», «Вы как принцесса в этих платьях всегда. Не знаю, насколько это уместно в нынешнее время», «Это что-то! Такое красивое платье!» — прокомментировали пост подписчики.

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