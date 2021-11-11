«Эффектный образ!»: Рудковская похвасталась роскошными кутюрными платьями для бала

Жена Евгения Плющенко любит наряды дизайнеров Georges Hobeika и Yanina Couture. Она готовится к балу дебютанток Tatler.

Яна Рудковская уже давно счастлива в браке с Евгением Плющенко. В свое время она имела салоны красоты, а потом стала продюсером. Теперь Яна — медийная личность и одна из самых известных модниц.

В 46 лет она не перестает наряжаться и регулярно посещать светские рауты. В ее гардеробной хранятся наряды, созданные именитыми дизайнерами. У нее целая коллекция сумок Dior и Louis Vuitton.

Одним из главных событий осени в Москве из года в год становится бал дебютанток. Она уже готовится к этому событию. Пока Яна решила заинтриговать поклонников. Она сделала обзор своих лучших образов для этого мероприятия.

Каждый раз светская львица появлялась на балу в роскошных кутюрных нарядах. В 2017 году она выбрала пышное платье миди с узором и капюшоном. Сказочный образ Georges Hobeika дополняли туфли со стразами.

В 2016 году Рудковская появилась на балу в пышной голубой юбке из органзы и жакете с вышивкой. Наряд с элементами из бархата создала дизайнер Янина Юлия. Тогда звезда также взяла с собой сумочку в виде рожка с мехом.

А вот в 2019 году Яна многих впечатлила, когда позировала на красной дорожке в светлом платье со шлейфом и перьями. Образ выглядела по-королевски.

«В следующий понедельник состоится 10-й юбилейный Tatter — бал в Доме Пашкова, который всегда проходит грандиозно! В прошлом году из-за ограничений впервые его не было! Сейча,с с ведением QR, это стало возможно! Мне кажется в этом году у меня будет очень эффектный образ! А пока…. Вспомним мои выходы и выбираем лучший образ», — высказалась она.

Поклонники были восхищены нарядами. Многие отметили, что о таких платьях обычно приходится мечтать.

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