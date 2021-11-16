«Вытягивает силуэт»: вдова Круга отметилась в плюшевом пуховике и широких кожаных брюках

Ирина Круг стала знаменита благодаря мужу. Она работала официанткой, когда Михаил Круг позвал ее с собой в Москву и пригласил стать костюмершей. В итоге они сыграли свадьбу. Когда Ирина ждала ребенка, ее муж погиб. Он вырастила сына Александра. В браке с бизнесменом у нее тоже родился сын, которого назвали Андреем. Но в 2020 году она объявила о разводе.

Теперь вдова Круга все чаще гастролирует, продолжая дело шансонье. В свои 45 лет она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Артистка часто носит платья, подчеркивая свою женственность. А на днях она запечатлелась во время прогулки. Ирина предстала в широких кожаных брюках и дутом плюшевом пуховике цвета слоновой кости. Лук дополнили сумка-пельмень и лаковые ботинки.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие одарили ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

«Базовыми вещами пользуются в повседневной жизни подавляющее большинство женщин. Чтобы образы не смотрелись скучно и заурядно, базовый гардероб должен быть правильно составлен и подобран. На Ирине прекрасный пример современного базового образа. Водолазка и брюки с завышенной талией создают вертикаль, что визуально вытягивает силуэт и прибавляет роста. Широкие, свободносидящие брюки подчеркивают стройность ног при ходьбе. Подобный крой продолжает быть актуальным в этом сезоне. Ирина дополнила свой аутфит сумкой-пельменем. Данный аксессуар был на пике моды пару сезонов назад, сейчас он постепенно покидает модный олимп, и я бы могла рекомендовать заменить ее на сумку кросс-боди. В целом, сочетание в образе разных цветов и фактур гармонично подобрано и очень идет Ирине. Я бы рекомендовала брать на заметку подобный образ девушкам любого возраста, не важно — 20 вам лет или 45», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

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