«Приятная встреча»: вдова Круга в силуэтном платье мидакси запечатлелась с Валерией в Сочи

Артисты повидались в аэропорту. Валерия была без макияжа, а Ирина Круг предстала в повседневном наряде.

Ирина Круг уже много лет выступает на сцене. Она не раз становилась лауреатом премии «Шансон года». Вдова продолжает дело своего мужа Михаила Круга. Она вырастила их сына Александра, которому уже 18 лет. А также у нее подрастает еще один сын Андрей, который родился от предпринимателя, и дочка Мария от первого брака. В прошлом году артистка развелась с третьим мужем.

Этим летом в Сочи собралось много звезд благодаря песенному конкурсу «Новая волна». Ирина тоже прилетела на побережье Черного моря. В аэропорту она встретила Валерию с мужем Иосифом Пригожиным. Артисты сделали совместное фото. Ирина предстала в силуэтном платье мидакси с узором и белых кроссовках. 45-летняя певица подчеркнула стройную фигуру. А вот Валерия предстала без макияжа и в шелковом костюме цвета океана.

«Приятная встреча», — отметила вдова Круга.

Поклонники восхитились тем, как выглядят артистки. Примечательно, что в этом году они стали бабушками. У сына Валерии Арсения Шульгина родилась дочка Селин. У старшей дочки Ирины Марины тоже родилась девочка. «Ирина, вы такая всегда элегантная, всегда со вкусом», «Ирина, вы как всегда великолепны!», «Ирина прекрасна и женственная», «Валерию сложно узнать», «Какая компания», — прокомментировали пост подписчики.

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