«Отлично корректирует фигуру»: вдова Михаила Круга выбрала кремовое пальто с мехом и принтом

Ирина Круг была женой Михаила Круга. Они были одной из самых крепких пар. Однако жизнь шансонье оборвалась в 40 лет. Теперь вдова артиста продолжает его дело. Она уже получила множество наград за свое творчество. При этом женщина воспитывает сыновей Александра и Андрея. Также у нее есть взрослая дочка Марина. Недавно Ирина отпраздновала свой юбилей. Знаменитости исполнилось 45 лет.

Поклонники, в свою очередь, восхищаются ее женственностью и элегантностью. На днях певица отметилась на улице в кремовом пальто с мехом и принтом. Ирина дополнила его черными брюками и горчичными ботильонами.

«Какая вы красивая, глаз не оторвать», «Ирочка вы сибирская красавица с тверским шармом», «Выглядите бесподобно», — стали писать подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит имидж-стилист Алсу Арна.

«Пальто вполне уместное, и оно ей идет. Несмотря на то что сейчас актуальны пальто более свободного кроя, пальто напоминающее больше халат, пальто на запах со спущенной линией плеча. Если данная модель конкретно показывает достоинство персоны, то это уже стиль. Мы отходим от трендов и делаем шаг в пользу стиля. Если рассматривать эту модель, то здесь контрастные линии в области талии визуально делают ноги длиннее. Практически на любой тип фигуры сядет это пальто и на разный размер. Что не скажешь о фасоне оверсайз. Здесь также использованы базовые оттенки, которые подходят Ирине. Внутренняя часть сделана из меха, немного мы ее видим на воротнике и по вертикали впереди. Это тоже работает на плюс — вытягивает силуэт. Накладные карманы не мешают, смотрятся уместно. Они отлично корректируют фигуру, даже если ее не надо корректировать. Такие классические изделия с правильным рельефными линиями работают у стилистов как палочка-выручалочка», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась: в МГУ на факультете теории моды, в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School и на множестве аналогичных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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