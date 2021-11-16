Сама элегантность: Кудрявцева в алом платье с рукавами-фонариками предстала на съемках

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что любит свою профессию. В этом году Лера отпраздновала 50-летие. Она призналась, что в ее пороховницах еще есть порох.

Блондинка может похвастаться стройной фигурой. Более того, она, как и раньше, любит наряжаться. За последние несколько лет звезда стала поменяла стиль и теперь выбирает более лаконичные луки.

На днях Кудрявцева встретилась с Сергеем Лазаревым. Они провели время на съемке. Певец был восхищен тем, как выглядит его бывшая возлюбленная. Несмотря на то, что на дворе только ноябрь, уже начались новогодние съемки. На этот раз телеведущая покрасовалась перед зеркалом в алом платье с рукавами-фонариками. Наряд с акцентом на талии подчеркнул ее стройную фигуру.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие адресовали ей комплименты. «Как же вам идет красный цвет», «Идеальное платье», «Очень эффектно», «Как можно в 50 лет так выглядеть», «Ну просто чудо, как хороша», «Это идеальное платье», «Вы словно девочка», «Ну это восхитительно», «Просто роскошный наряд», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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