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С розовой мини-сумкой: Кудрявцева в черном мини-платье со стразами предстала в Майами

Телеведущая устроила себе отпуск в США. Ее встретил друг Андрей Разыграев. Они отпраздновали Хеллоуин во Флориде.

С розовой мини-сумкой: Кудрявцева в черном мини-платье со стразами предстала в Майами
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv/

Лера Кудрявцева уже давно является ведущей на российском телевидении. Она уже длительное время является ведущей передач «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Лера не скрывает, что порой ей приходится много времени проводить на работе. Но стилисты помогают ей всегда хорошо выглядеть. Примечательно, что телеведущая привыкла свободное время проводить с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией. 

Но на этот раз Кудрявцева устроила себе спонтанный отпуск. Она решила отдохнуть в США, пока у нее есть действующая американская виза. В аэропорту телеведущую встретил друг Андрей Разыграев.

Сама блондинка предстала в джинсах с потертостями, белом джемпере и ярких кроссовках. Сумка Louis Vuitton дополнила ее образ для путешествия. Она была рада оказаться в Майами.

«Сразу на пляж», — объявил Разыграев.

Вечером 31 октября Лера нарядилась, чтобы отпраздновать Хеллоуин. Она предстала в платье-рубашке оверсайз с принтом из страз. Наряд дополнили тапочки и ярко-розовая сумка цвета фуксии. Телеведущая сделала броский макияж и причудливую прическу.

«А ты в каком костюме сегодня?» — спросил друг.

«А вот в таком», — загадочно ответила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 50-летняя телеведущая. Многие одарили ее комплиментами. «Лера, какая классная», «Просто девочка», «Очень клево», «Снова отдыха! Как это замечательно», «Дочка не с вами?», «Такая вы красотка», «Ноги просто идеальные», — прокомментировали пост подписчики.

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