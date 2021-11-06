«Как же хорошо!»: Кудрявцева в модном шелковом костюме прогулялась по побережью в Майами

Телеведущая насладилась солнечной погодой. Она даже зашла в воду в одежде.

Лера Кудрявцева не скрывает, что любит путешествовать. Именно отдых позволяет ей расслабиться после длительных съемок. В последнее время телеведущая стала чаще ездить в отпуск.

Только летом она возила дочку Марию в Сочи и Турцию. Но Лере регулярно приходится вести разные мероприятия и свадьбы. Порой целый день она проводит на ногах. Поэтому на этот раз звезда устроила себе отпуск в США.

Кудрявцева уже несколько дней веселится с друзьями. Она отметила Хеллоуин и насладилась прогулкой по городу. Теперь телеведущая предстала на побережье. Она облачилась в шелковый костюм в пижамном стиле. Такие наряды актуальны не первый сезон. Костюм небесно-голубого цвета дополнял пояс.

«Как же хорошо! Господи! Океан и потрясающая погода! Там плавает моя сестренка», — поделилась она.

Потом Лера закатала брюки и прошлась прямо по волнам. Она намочила ноги по щиколотку. На лице телеведущей постоянно была улыбка.

«Как же прекрасно очутиться на океане , пусть и ненадолго. Спасибо Господи за возможность», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит блондинка. Многие отметили, что она посвежела.

«Лерочка, потрясающе выглядишь, тебе идет голубой цвет!», «Красотка! Как с неба спустилась», «Как же вам идет это все», «Прям помолодели», «Намочили ножки — класс», «Пора уже выгуливать шорты», «С такой фигурой можно все», — прокомментировали пост подписчики.

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