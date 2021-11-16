Мужчины очарованы: Лопырева в бархатном платье-бюстье и сверкающих босоножках сразила публику

Победительница конкурсов красоты посетила светский раут в Дубае. Она выбрала женственный образ для такого случая.

Виктория Лопырева является моделью и телеведущей. В свое время она стала победительницей в конкурсе «Мисс Россия». Спустя годы блондинка все меньше времени проводит в Москве.

После рождения сына Марка Лео она предпочитает жить в Дубае, где организует разные мероприятия и участвует в фотосессиях. Она в свои 38 лет может похвастаться стройной фигурой, поэтому зачастую носит женственные наряды.

Накануне Виктория вышла в свет в Дубае. Она посетила светский раут, который прошел в фешенебельном отеле. Блондинка облачилась в бархатное платье-бюстье с разрезом и мерцающие босоножки.

Лопырева подчеркнула свои формы с помощью наряда. На ковровой дорожке девушка привлекла много внимания. С ней общались гости и шейхи, которые буквально лишились речи, увидев российскую красотку.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие одарили ее комплиментами. Модели удалось сразить публику своим образом.

«Ваше платье вау», «Вы шикарные», «Такие леди», «Виктория, ну вы всех поразили», «У вас такие крутые платья», «С такой фигуркой можно носить все», «Ну очень хороши!», «Нарядная и красивая», «Вы обворожили всех, мужчины просто в шоке», «Рядом с вами лучше не оказываться, затмите», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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