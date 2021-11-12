Зажигательная блондинка: Виктория Лопырева в платье с сеткой на подоле блеснула длинными ногами

Модель отметилась на дне рождения подруги в Дубае.

Среди последних Stories личного микроблога телеведущей Виктории Лопыревой появилась запись, в которой знаменитость в откровенном платье повеселилась с подругами на дне рождения.

Лопырева облачилась в длинное платье с облегающими рукавами и вырезом на подоле. Примечательно, что вырез на платье Виктории начинался от бедра и уходил далеко вниз.

Стройная модель не постеснялась оголить сочные бедра длинных ног. Лопырева прильнула к своей симпатичной подруге и устроила зажигательные танцы. Виктория подвигала покатыми бедрами в соблазнительном наряде.

А также модель помогла разрезать торт виновнице торжества. Торт на празднике представляя собой черную подушку с золотой короной, которую Виктория надела на голову имениннице.

«Это был очень сложный и длинный день», — призналась Лопырева.

Несмотря на непростой день, блондинка осталась довольна вечеринкой.

Напомним, ранее Виктория Лопырева в силуэтной юбке с пайетками и бра повеселилась с подругами на вечеринке в Дубае. Стилист назвал блестящий наряд телеведущей немного устаревшим.

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