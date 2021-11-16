«Мужчина должен быть чуть красивее своего пиджака»: Нагиев запечатлелся в расстегнутой рубашке

Телеведущий Дмитрий Нагиев в Instagram поделился очередной брутальной фотографией. На кадре он запечатлен в очках и в расстегнутой рубашке. У звезды красивые очки, а на груди кулоны.
«Унылые пора. Мужчина должен быть чуть красивее своего пиджака. У меня пока не получилось. Не робеем, высказываемся. Я объявлю, чье очко решающее. И да — не забываем про чаевые».
«Дмитрий, вы просто шикарны», «Не пиджаки украшают мужчину, а наоборот», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Дмитрий Нагиев – популярный телеведущий, получивший широкую известность еще в девяностых годах прошлого века. Сейчас он активно снимается в фильмах и является ведущим проекта «Голос».
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