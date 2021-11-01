Удалось только ей: как живет и выглядит единственная жена Дмитрия Нагиева

Первый и единственный брак телеведущего и актера случился в 1986 году.

Дмитрий Нагиев известен своими громкими романами — Алла Довлатова, Лариса Гузеева и ряд других звездных личностей не смогли пройти мимо настоящего альфа-самца. Поклонницы выстраивались буквально в очередь, звонили домой, многозначительно молчали в трубку. Но все это было потом, когда актер уже зажег свою звезду на небосклоне шоу-бизнеса.

А первой и единственной его женой была Алиса Шер, она же Алла Щелищева. Тогда еще никому не известные молодые люди решили расписаться. Дело было в 1986 году. В том же браке родился сын Кирилл, который пошел по стопам звездного папы.

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Официально Нагиев и Щелищева расторгли брак в 2006-м. Алла выпустила книгу «Я была женой Нагиева», в которой рассказала о его похождениях и романах. Кстати, фамилию Нагиева носит до сих пор. Сейчас она учится на логопеда и путешествует. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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