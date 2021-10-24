«Модница в декрете»: стилист поаплодировала стильным образам сериальной жены Нагиева Марии Горбань

В этот раз героиней рубрики «Модница недели» стала молодая мама, актриса и сериальная жена актера Дмитрия Нигаева Мария Горбань. Эта женщина не только прекрасно внешне, но и совершено обворожительно составляет комплекты. Прямо чувствует моду! Ее образы оценила эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

Многослойный образ для прогулок

В этом наряде Горбань отправилась гулять по Санкт-Петербургу. По городу, в котором хочется останавливаться возле каждого здания. Где хочется разглядывать каждый закоулок. И знаете, что? Маша не прогадала ни в чем: ни в выборе города, ни в выборе наряда.

«Мне нравится этот образ, очень стильный! Стеганые вещи сейчас на пике моды, так же, как и жилеты. Мария сделала комфортный многослойный образ, который отлично подходит для долгих прогулок. Аксессуары: кепка, очки, грубоватые ботинки прекрасно дополняют и «делают» лук. Даже сумка с намеком на бизнес меня здесь не смущает. 10 из 10».

Не хватило перчинки в виде бохо

Еще один весьма достойный образ актрисы. Стильный теплый и уютный. Такой наряд не составит труда повторить девушкам, следящим за тенденциями, но возьмите на вооружение совет нашего эксперта. Тогда вы будете выглядеть лучше оригинала!

«По-настоящему осенний образ! Пальто оверсайз, трендовая панама в комплекте. Нет ярких, кричащих элементов, спокойные, теплые цвета, мягкие фактуры делают образ уютным и комфортным. Замшевая фактура ботинок перекликается с пальто, дополняя его. Здесь все хорошо, единственное, что можно было бы заменить – сумку на модель в стиле бохо. 9 из 10».

Разорила гардероб супруга

Интересный образ, в котором Горбань отправилась на прогулку с ребенком. Вроде ничего нового, все это мы видим из года в год, но, так кажется только людям далеким от моды. Тут и худи с мужского плеча, и объемная байкерская куртка из последних коллекций. В общем зарекомендовавшая себя стрит-классика в современном исполнении.

«Дерзко и стильно! Базовые вещи, приготовленные со вкусом! Вещи оверсайз, будто из гардероба супруга или взятые оттуда на самом деле, выглядят очень классно. Здорово, что Мария может быть разной! 10 из 10».

Шуба испортила все

А этот образ мало у кого вызовет симпатии. Уже не первый год ведущие мировые дизайнеры воюют с любительница натурального меха. Маша светилам моды не вняла. Да еще и фасончик подкачал.

«Несмотря на трендовые сапоги образ не выглядит современно большей частью из-за шубы. Подобная модель имеют пару моментов, которые в сумме делают ее неактуальной: длина рукава и фактура. Платье тоже лучше выбрать чуть более свободное. 6 из 10».

Умеет носить оверсайз

Сколько фигур изуродовал такой комфортный и опасный оверсайз? Ну, не счесть! К Горбань это не относится.

«Мария отлично умеет носит оверсайз, образ хоть и простой, но стильный за счет интересных кроссовок и гольф. Белый цвет отлично освежает, что сыграет на руку при долгом перелете. Такой лук хорошо смотрится как с короткими шортами, так и со спортивными штанами. В последнем случае гольфы можно спустить до щиколотки и заправить штанины в них. 10 из 10».

Подводим итог

Сразу три образа Марии Горбань удостоились высшей оценки в 10 баллов из 10. Многослойный наряд для прогулки по Питеру, лук с одеждой из гардероба мужа и «самолетный» аутфитдостойны, чтобы их носила «Модница недели».

«Серебро» у наряда с панамой. Он не дотянул до «золота» всего один балл.

И замыкает тройку лидеров образ с натуральной шубкой. Ему стилист поставила 6 баллов из 10.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова – стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в «Школа шопинга», «Школе модных профессий Restyle». Также Мария является экспертом в вопросах делового и светского протокола. Она работала в отделе протокола в крупной компании и дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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