Подчеркнула талию: Брежнева в рубашке оверсайз и брюках цвета авокадо отметилась дома

Вера Брежнева уже давно стала популярной певицей. Она каждый год радует публику новыми песнями. При этом артистка всегда следит за фигурой и регулярно хвастается нарядами.

На сцене она выступает в платьях и ярких костюмах. В обычной жизни ей нравится носить более комфортные образы. В этом году звезда стала чаще хвастаться нарядами и рассказывать о своих путешествиях.

Не так давно Вера покаталась на яхте с мужем. Также она успела отметиться в джинсах. Теперь певица поделилась домашними кадрами. Она предстала в кресле в белой рубашке оверсайз и широких брюках цвета авокадо.

Артистка предпочла подчеркнуть только свою талию. Брежнева распустила волосы и сделала едва заметный макияж. Жена Константина Меладзе танцевала.

Поклонники отметили, что даже дома Вера выглядит стильно. Многие одарили ее комплиментами.

«Вера, я с вас тащусь», «Ай, очаровательная красавица», «Вы прекрасны», «Просто шикарная», «Необычайно балдежная, нежная и добрая», «Такая стильная», «Вера, вы настоящая леди», «Как мне нравится ваш стиль», «Безумно хороша», «Вот это женщина! Поражает», — прокомментировали пост подписчики.

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