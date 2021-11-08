Вера Брежнева скрыла фигуру в джинсах с высокой посадкой и свитере цвета сочной травы

Вера Брежнева раньше выступала вместе с группой «ВИА Гра». Потом она начала строить сольную карьеру. Певица счастлива в браке с Константином Меладзе. Поклонники не перестают следить за ее жизнью.

В этом году артистка стала чаще делиться новостями, личными фото и хвастаться новыми нарядами. Блондинка любит выступать в женственных нарядах, а вот в обычной жизни она носит более комфортные луки.

В последнее время Вера много путешествует. На этот раз она решила запечатлеться в обновках. Певица позировала в широких джинсах с высокой посадкой. Она сочетала их со свитером оверсайз цвета сочной травы.

К слову, этот оттенок стал трендовым. Его полюбила еще одна модница и телеведущая — Ксения Бородина. Брежнева также дополнила образ полуботинками песочного цвета.

Поклонники посчитали, что наряд не только скрыл ее фигуру, но и испортил. Многие заметили, что певица выглядит полнее из-за объемных джинсов. «Прекрасный цвет», «Джинсы сделали вас огромной», «Моя хорошая», «Как же вам идет этот цвет», «Такая уютная», «Просто принцесса», «А куда делась талия? Почему тут живот! Ужасные джинсы», «Вера, какая яркая», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.