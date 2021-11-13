Акцент на тонкой талии: Брежнева в алых брюках клеш и рубашке на узле предстала в особняке

Вера Брежнева славится не только своим голосом, но и красотой. Сама певица признавалась, что в школьные годы не считала себя привлекательной и донашивала наряды ща сестрами.

Теперь она может позволить себе люксовые бренды и регулярно появляется на публике в дизайнерских нарядах. Более того, в 39 лет артистка обладает стройной фигурой, которую зачастую подчеркивает.

Брежнева не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. В этом году она много путешествовала с мужем Константином Меладзе. Певица носила и платья, и джинсы с рубашками.

При этом она с радостью наряжалась в элегантные наряды. На этот раз артистка не только показала счастливые моменты из жизни, но и решила продемонстрировать образ, в котором ходила в своем особняке в Италии.

Вера запечатлелась в алых брюках клеш и топе, поверх которого надела белую рубашку и завязала на узел. Наряд дополнили модные босоножки с квадратным мысом.

Поклонники восхитились не только нарядом артистки, но и ее тонкой талией. «Да, вы умеете одеваться стильно», «Сколько в вас элегантности», «Просто красотка», «Блондинка в алом, что может быть прекраснее?», «Верочка, ну как это красиво», «Такая стройная», «Ножки идеальные», «Такая талия, что руками можно обхватить», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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