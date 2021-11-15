«Какова красота!»: Муцениеце в лифе и мини-юбке блеснула рельефными бедрами в постели

Бывшая жена Павла Прилучного приняла участие в пикантной съемке. Она показала себя во всей красе.

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Она не скрывает, что всегда мечтала строить карьеру в этой индустрии, но раньше успела поработать моделью. Поклонники знают ее как звезду сериала «Закрытая школа».

Также Агата почти 10 лет прожила в браке с Павлом Прилучным. Даже ради двоих детей супруги не стали сохранять союз и год назад развелись. При этом артистка начала новую жизнь.

Теперь Агата чаще экспериментирует с имиджем. Поклонники заметили, что она теперь одевается более женственно. Ей удалось похудеть, поэтому актриса порой хвастается стальным прессом.

На этот раз она приняла участие в пикантной съемке. Экс-жена Прилучного позировала в мини-юбке и лифе в спортивном стиле. Она легла на кровать и блеснула не только бюстом, но и рельефными бедрами.

Примечательно, что у Агаты пока нет нового возлюбленного. Она без стеснения хвастается своими формами. Поклонники отметили, что у звезды безупречная фигура. «Горячая женщина», «Удивительно красивая женщина, нет слов», «Как круто, идет такой стиль! Красотка», «Пашка бьется в конвульсиях?», «И ложбинка манит, и эта юбка», «Какова красота!», — прокомментировали пост подписчики.

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