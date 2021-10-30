«Ох, вишенки набухли»: Агата Муцениеце в тонкой майке засветила округлый бюст на льду

Агата Муцениеце является актрисой. Славу ей принесла роль в сериале «Закрытая школа». Также она снялась в картине «Тобол». Она стала той самой девушкой, которая очаровала Павла Прилучного. Влюбленные почти 10 лет прожили в браке, но год назад они расстались. Для Агаты такое решение было сложным. Но она стала работать над собой, чаще менять имидж и даже более женственно одеваться.

Не так давно Муцениеце стала сниматься в шоу «Ледниковый период». Она выступает в паре с фигуристом Александром Энбертом. Актриса каждый раз старается удивить судей. Недавно она в струящемся платье исполнила романтический и лирический номер, впечатлив публику и своих детей.

Теперь экс-жена Прилучного предстала в более страстном образе. Зрители были впечатлены тем, в какой она находится форме. Агата в джинсах и тонкой майке обнажила стальной пресс. Она также не скрыла округлый бюст. На кадрах со съемок Энберт проводит рукой по ложбинке своей партнерши.

Друзья и поклонники были сражены увиденным. Многие осыпали артистку комплиментами. Она не скрывает, что за время шоу успела похудеть. «Вот это тело», — отметила Анна Цуканова-Котт. «Это уже горячий лед», «Ух, как горячо и сексуально, и страстно, и нежно», «Ох, вишенки набухли», «Ох уж этот пресс», «Интересно, как реагирует на такие фото, его жена?», «Ох, без белья», — прокомментировали кадры подписчики.

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