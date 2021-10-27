«Хватит!»: Агата Муцениеце сняла майку, блеснув «стальным» прессом на публике

Бывшая жена Павла Прилучного после выступления на «Ледниковом периоде» не сдержала себя.

Агата Муцениеце многим знакома по сериалу «Закрытая школа». Также она снялась в фильме «Тобол» и не раз вела шоу «Голос. Дети». Для многих поклонников актриса была примером женственности. Многие восхищались ей, когда Агата вышла замуж за Павла Прилучного, но год назад они расстались. Примечательно, что после развода артистка стала более востребованной. Она также начала заниматься спортом и экспериментировать с образами.

Также Муцениеце участвует в «Ледниковом периоде». Она катается в паре с Александром Энбертом. Недавно на ее выступление пришли дети Тимофей и Мия. Они завороженной наблюдали за мамой. А вот 26 октября состоялась очередная съемка. Подробности остаются в секрете, но визажистка засняла, как Агата за кулисами не сдержалась и стала раздеваться.

Актриса предстала в лосинах и майке. Наряд облегал ее постройневшую фигуру. Она решила снять майку и осталась в одном топе, показав стальной пресс.

«Все, хватит!», — выпалила Агата. «Ой! Ну вот так, снимаем», — удивилась визажистка.

Поклонники пришли в восторг от того, как в похорошела актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая девушка! Ауф!», «Просто куколка», «Как это было дерзко и страстно», «Забавная, в коньках бежит», «Фигурка просто космос», «Ну надо де иметь такие формы», — стали писать пользователи Сети.

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