«На зимней резине»: Муцениеце в парке с мехом и модных ботинках «Челси» похвасталась лифтолуком

Агата Муцениеце стала знаменитой после сериала «Закрытая школа». Потом она продолжила работать в кино, а также не раз принимала участие в телевизионных шоу. После развода с Павлом Прилучным актриса стала чаще выходить в свет и экспериментировать с образами. Она воспитывает двоих детей, но это не мешает ей ездить на съемки и веселиться с друзьями.

В недавнем интервью Агата раскрыла свои гонорары. Она призналась, что за съемочный день получает 100 тысяч рублей. Артистка предпочитает тратить деньги не только на люксовые наряды, но и на путешествия. А на этот раз она решила похвастаться новым аутфитом.

Муцениеце уже подготовилась к зиме, утеплившись. Она запечатлелась в лифте в джинсах и черной парке с мехом. Наряд дополнили ботинки «Челси». Такая обувь стала трендом в этом сезоне. Ольга Бузова, Саша Савельева тоже обзавелись такими ботинками.

«На зимней резине», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие отметили, что наблюдают за ее жизнью. Вот уже несколько недель она участвует в «Ледниковом периоде». Многие адресовали ей комплименты. «Это очень уютно», «Какой мех! Красотка», «Просто прелесть», «Вы умеете себя подать», «Крутые ботинки», «Так вы точно не замерзнете», — прокомментировали кадры подписчики.

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