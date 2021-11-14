И с алой помадой: Топурия засняла подросшую дочку в клетчатом платье с рукавами-фонариками

Группа «А’Студио» выступила в Барвихе. Не только Кети Топурия нарядилась, но и ее шестилетняя дочка.

Кети Топурия прославилась больше 15 лет назад. Она выступает с группой «А’Студио». Певица славится своим чувством стиля. Примечательно, что она часто демонстрирует костюмы с необычными жакетами, а после вторых родов у нее гардеробе стало больше корсетов.

Артистка умело скрывает изъяны фигуры. Она воспитывает шестилетнюю дочку Оливию и сына Адама, которому нет и года.

Недавно Топурия отдохнула с мужем Львом Деньговым в Дубае. Но теперь она вернулась в Москву и погрузилась в работу. 13 ноября группа «А’Студио» дала концерт в Барвихе. Примечательно, что она приготовила несколько образов. В платье-бюстье с атласной юбкой в пол певица предстала на публике. Прозрачные босоножки дополнили ее образ. Поклонники восхитились тем, как она выглядит.

Поддержать маму приехала ее дочка Оливия. Девочка тоже нарядилась по такому случаю. Певица позволяет наследнице делать макияж, поэтому малышка была с алой помадой на губах. Ей также сделали два хвостика. Топурия засняла наследницу в клетчатом платье с рукавами-фонариками.

Пользователи Сети осыпали комплиментами дочку звезды. Многие отметили, что она подросла. «Это чудо», «Какая уже большая», «Оливия такая красотка, вся в маму», «Яблочко от яблони», «Ну прелесть!», «Маленькая принцесса», «Она тоже может запеть! Данные все есть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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