Красивые и счастливые: Кети Топурия в топе с бантом повеселилась с мужем на вечеринке

Солистка «А’Студио» поделилась редким фото с Львом Деньговым. Она принарядилась для вечера в Дубае.

Кети Топурия уже давно стала знаменитой. Она является солисткой группы «А’Студио». Певица прославилась не только благодаря своему голосу, но и особенному чувству стиля. Благодаря нарядам оверсайз в прошлом году она умело скрывала округлившийся живот. А в январе 2021 года артистка родила сына Адама. У нее также подрастает дочка Оливия от первого брака.

Еще недавно Кети жаловалась, что не пришла в форму. Она носила корсеты, чтобы скрыть изъяны фигуры. Но этой осенью певица приехала с мужем Львом Деньговым в Дубай. Там она не только отдыхает, но и работает.

На одном из концертов артистка выступила для публики. Теперь почти каждый вечер звезда выходит в свет. Накануне Топурия нарядилась в топ с бантом и брюки палаццо с высокой посадкой. Она подчеркнула свою талию.

На вечеринке певица запечатлелась в объятиях мужа. Она выглядела счастливой на фестивале, который прошел в самом сердце Дубая.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кети. Многие одарили ее комплиментами. «Безумно хороша», «Какая красивая», «Идеальная пара», «Ну просто сногсшибательная», «Такие лучезарные с мужем», «Сладкая парочка», «Безумно симпатичные», «У вас безупречный вкус», «Точеная фигурка», «Как налюбоваться», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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