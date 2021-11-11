Подчеркнула загар: Кети Топурия в мерцающем платье бэби-долл и на шпильках вышла на сцену

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она стала солисткой группы «А’Студио» с 2005 года, и теперь ее знают многие не только благодаря особенному тембру голоса, но и чувству стиля. Певица не боится экспериментировать с образами.

Стилисты не раз восхищались ее нарядами. Многие отмечают, что у артистки врожденная женственность. Недавно она отдохнула с мужем Львом Деньговым в Дубае. Там артистка наряжалась каждый вечер.

Теперь Кети вернулась в Москву, так как готовится дать концерте в Барвихе. Накануне певица отметилась в коридорах «Главкино» в кожаных брюках и свитере оверсайз. А вот на сцену она вышла уже в более ярком образе.

На съемках артистка предстала в миниатюрном платье бэби-долл с корсетом. Мерцающий наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Топурия дополнила образ туфельками на шпильке.

Поклонники пришли в восторг от наряда звезды. Многие также заметили, что она загорела за время отпуска. Всего 10 месяцев назад она стала мамой во второй раз, но уже вернулась в форму. «Это очень красиво», «Ослепительная», «Такой фигуре можно позавидовать», «Какая красота», «Это идеальное платье», «Вы всегда безупречны», «Как хочется иметь такую фигуру», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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