«Ух, какой объем»: Каменских в мерцающем платье с пайетками подразнила округлым бюстом

Настя Каменских является популярной украинской исполнительницей. Она уже длительное время строит карьеру. Если раньше она пела в дуэте с Потапом, то теперь брюнетка выступает сольно.

После свадьбы с возлюбленным, он стал ее продюсером. Примечательно, что артистка не сменила стиль, поэтому все чаще демонстрирует откровенные наряды и любит позировать в бикини.

В 34 года Каменских может похвастаться подтянутыми формами. Ее часто сравнивают с американской звездой Ким Кардяшьян. На съемках она часто облачается в пикантные платья, облегающие ее изгибы фигуры.

А накануне артистка предстала в облегающем наряде с пайетками. Платье с корсетом позволило ей не только блеснуть декольте, но и продемонстрировать пышные бедра.

Настя устроила соблазнительные танцы на камеру. Она решила подразнить поклонников. Многие были сражены ее формами. «Настя, ты такая аппетитная», «Орех такой огромный», «Ух, какой объем», «Декольте не по размеру», «Двигаешься, как пантера», «Вот это наладки? Ох», «Корсет не помог! Хотя талию обозначила», «Наряд вычурный, но фигурка шикарная», «Танцуй, Настя», «Грудь вываливается», — прокомментировали пост подписчики.

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