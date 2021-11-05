Выгодный ракурс: Настя Каменских в мини-бикини подразнила кадрами с отдыха

Украинская поп-дива Настя Каменских улетела в Египет. Звезда одна решила отдохнуть в Шарм-эль-Шейхе, пока ее муж, рэпер Алексей Потапенко, путешествует по Нью-Йорку.

Первое, что сделала Каменских по заселении в отель, — это показала виды, открывающиеся из номера. Не забыла красотка и о себе любимой. Она традиционно подразнила фанатов кадрами в бикини, которое, кстати, они уже видели в Дубае.

Каменских с выгодного стройнящего ракурса запечатлела себя на видео, сверкнув точеными формами в купальнике, а затем показала, как красиво у нее за окном.

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