«Ауф, походка от бедра»: Каменских в эффектном платье и на шпильках лишила дара речи коллег

Настя Каменских уже давно строит карьеру певицы. Она стала популярна еще в 2000-х годах, но тогда брюнетка выступала в дуэте с Потапом. Несколько лет назад они сыграли свадьбу. Уже тогда артистка начала строить сольную карьеру.

При этом она не стала менять свой стиль. Настя облачается в пикантные наряды и поет не только на русском, но также на украинском, английском и испанском языках.

Еще недавно Каменских дразнила публику кадрами с пляжа, на которых демонстрировала формы в бикини. Теперь она вернулась в Киев, где не перестает экспериментировать с образами.

Не так давно артистка продемонстрировала фигуру в лавандовом платье с рюшами. Теперь Настя появилась на съемках украинской версии шоу «Маска» в платье на шнуровке цвета мандарина и велосипедках. Образ дополнили босоножки на шпильке.

В коридорах студии певица устроила дефиле. Наряд подчеркнул каждый изгиб ее фигуры, а грудь маняще колыхалась. Она блеснула своей красотой.

Артистка лишила дара речи своих коллег. Но музыкант из группы «DZIDZIO» нашел в себе смелость, чтобы завязать шнурки на ее запястье. При этом он был смущен. Сама Настя заверила, что ее муж Потап остался в восторге от образа.

Поклонники осыпали комплиментами звезду и ее наряд. «Боже вы такая красивая, и классная», «И декольте манит и эти ножки», «Настя, ну вы просто гроза и молния», «Такие груди не прячь никогда», «Ауф, походка от бедра», «Это лишком красиво», — прокомментировали пост подписчики.

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