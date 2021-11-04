«Сжала пирожочек»: Каменских в бикини из маленьких треугольник свела с ума поклонников

Настя Каменских уже много лет выступает на сцене. Украинская исполнительница всегда славилась не только вокальными данными, но и своей фигурой. Певица не скрывает, что раньше имела линий вес.

Но ради свадьбы с Потапом ей удалось феноменально похудеть. При этом она сохранила свою изюминку, так как артистку продолжают сравнивать с Ким Кардашьян, которая знаменита своими формами.

Не так давно Каменских отдохнула в Дубае. Она провела время с мужем в Потапе. При этом певица не стеснялась оголяться на пляже и носить пикантные наряды.

На днях она вернулась в Киев, но даже там находит время, чтобы снять откровенные ролики. На этот раз артистка предстала в полосатом купальнике. Лиф на завязках подчеркнул пышный бюст Насти. Трусики из треугольников прикрыли ее зону бикини.

Она устроила танцы в купальнике и прижимала руками бюст. Многие одарили ее комплиментами. Но некоторые подвергли ее критике. «Эти трусы еще можно до ушей натянуть, что уж мелочиться?», «Сжала пирожочек», «Шикарно выглядите», «Фигурка отпад», «Какие сдобные формы», «Ауф, какой капот», «А в клипах выглядит круче», «Настя, у тебя классная фигура», «Бедра просто гром», — прокомментировали пост подписчики.

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