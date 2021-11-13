«Ох, какой ракурс»: Барановская в черном купальнике оголила изящные формы в океане

Телеведущая грациозно поплавала с черепахами на Мальдивах. При этом она не скрыла свои прелести.

Юлия Барановская уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что ей было сложно, когда Андрей Аршавин оставил ее с тремя детьми. Но Юлия не только смогла построить карьеру, но и стать одной из медийных персон.

Она дружит с Эмином Агаларовым, Александром Васильевым. Несмотря на свою занять, телеведущая много путешествуют, а также появляется на светских раутах.

Не так давно Барановская с детьми отдохнула на Мальдивах. Там она наряжалась в женственные наряды, гуляла и купалась. Обычно экс-возлюбленная футболиста редко делится пикантными кадрами, но на этом раз она показала, как плавала в океане с черепахами.

Юлия была в черном купальнике. Лиф подчеркнул ее пышный бюст. Она грациозно обнажила изящные изгибы фигуры.

«Я знаю, как выглядит счастье. Мы уже со вторника в Москве, а душой еще там в океане с мантами», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие осыпали ее комплиментами. «Очень красиво! А кто там плавает, неужели сама Юля?», «Какая у вас красивая фигурка», «Почему мы не видели вас в бикини?», «Такую красоту прячете», «Ох, какой ракурс», «Грех так выглядеть», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что недавно Юлия побывала в Дубае, где случайно засветила грудь в намокшем платье.

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