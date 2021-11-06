Барановская в алом мини-платье и с сумкой Yves Saint Laurent блеснула тонкими щиколотками в Дубае

Юлия Барановская уже давно работает на телевидении. После расставания с Андреем Аршавиным она сама заботиться о троих детях. Юлия находит время на вечеринки и путешествия.

При этом она ведет несколько передач. У нее уже появилось много медийных друзей. Бывшую возлюбленную спортсмена зовут вести концерты и фестивали. Несмотря на свою занятость, свои образы она всегда продумывает до мелочей.

больше по теме Юлия Барановская в струящемся пудровом платье обнажила рельефные ножки на побережье Телеведущая устроила фотосессию в романтическом образе, восхитив поклонников.

Еще недавно Барановская делилась кадрами с Мальдив. Там она примерила несколько нежных образов. А вот 6 ноября телеведущая поделилась фото уже из Дубая. Она запечатлелась на фоне сверхвысотного небоскреба Бурдж-Халифа. Многодетная мама предстала в алом мини-платье с рюшами. Силуэтный наряд дополнили нюдовые босоножки и сумка Yves Saint Laurent.

«Либо я, либо она. Вместе только на 0,5. Burj Khalifa — прикольно вспоминать, как самая высокая башня в мире строилась на твоих глазах. Первый раз в Дубай я была 17 лет назад», — рассказала звезда.

Поклонники восхитились стройной фигурой Юлии и ее ярким образом. Ее осыпали комплиментами. «Вау! Шикарная красотка», «Красота какая, вы просто красавица», «Какая элегантная», «Очень стройные ножки», «Тут можно рассмотреть ваши щиколотки», «Какая нарядная», «Ну просто дива в красном», — прокомментировали пользователи Сети.

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