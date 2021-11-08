«Какой конфуз!»: Барановская в намокшем платье-рубашке показала грудь во всей красе

Юлия Барановская в свое время была возлюбленной футболиста Андрея Аршавина. Но он оставил ее с тремя детьми. Телеведущая уже длительное время сама заботится о наследниках и при этом строит карьеру.

Пока она не встретила новую любовь, но не теряет надежды, что еще наденет свадебное платье. Примечательно, что она всегда продумывает свои образы. Многодетная мама недавно приехала на отдых в Дубай.

больше по теме Барановская в алом мини-платье и с сумкой Yves Saint Laurent блеснула тонкими щиколотками в Дубае Телеведущая с необычного ракурса запечатлелась у Бурдж-Халифы.

Юлия решила прогуляться по выставке. Для такого случая она облачилась в белое платье-рубашку с открытыми плечами. Лук дополнили мюли Bottega Veneta. Наряд подчеркнул ее бронзовый загар.

Телеведущая сначала намочила ноги в искусственном водопаде. Это вызвало у звезды бурю эмоций. Потом Барановская также забралась в круг, по краям которого лилась вода. Когда она решила его покинуть, то промокла до нитки.

«Дальше по ЭКСПО я ходила насквозь мокрая», — призналась телеведущая.

Друг заснял ее в мокром наряде. Сквозь ткань стала видна ее грудь. Однако Юлию это не смутило. Поклонники отметили, что она выглядит очень соблазнительно. «Сама природа помогает тебе искать мужа», «А так даже лучше», «Ты красотка», «Какой конфуз!», «Ох, а нижнее белье вы вовремя не надели», «Какие носики ежиков», «Как это соблазнительно», «Ай! Какая грудь», — стали писать пользователи Сети.

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