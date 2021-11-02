Юлия Барановская в струящемся пудровом платье обнажила рельефные ножки на побережье

Юлия Барановская является бывшей возлюбленной футболиста Андрея Аршавина. Но она уже давно построила карьеру на телевидении. Более того, карьеру Юлия совмещает с материнством, так как растит троих детей. Она предпочитает наслаждаться жизнью и не спешит играть свадьбу.

О своих романах телеведущая рассказывает редко. Но она часто выходит в свет и дружит с такими звездами как Эмин Агаларов и Александр Васильев.

Этой осенью Барановская устроила себе отпуск. Вместе с детьми она приехала на Мальдивы. Если сначала экс-возлюбленная спортсмена предстала в трикотажном костюме, то накануне она устроила фотосессию на закате уже в летнем платье пудрового цвета.

Наряд в пол развивался на ветру. Юлия присела на камень и грациозно обнажила рельефные ножки. Она любовалась океаном и закатом.

«Никогда не видела двух одинаковых закатов….. каждый красивый по-своему» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие пришли в восторг от ее романтического образа и одарили Барановскую комплиментами.

«Вы невероятно красивая», «Афродита в пене морской!», «Действительно очень красиво И вы такая трогательная», «Такие красивые ноги», «Юлька, ты не отразима, как всегда», «Очень красиво и эффектно», «Юльчик, ты красивая, классная, солнечная, изумительная», — прокомментировали пост подписчики.

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