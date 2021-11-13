Постройневшая Бородина в мерцающем топе и брюках с высокой талией устроила танцы в ресторане

Ксения Бородина уже длительное время ведет шоу «Дом-2». Она не скрывает, что часто сталкивается с критикой. Примечательно, что телеведущая давно не обращает внимание на злопыхателей.

А в этом году она развелась и стала чаще появляться на публике. Ксения любит наряжаться и теперь все чаще отдает предпочтение броским образам. Она похудела после участия в «Ледниковом периоде».

Накануне Бородина снова провела вечер вне дома. Она отправилась в фешенебельный ресторан с подругами. Для такого случая телеведущая облачилась в мерцающим кроп-топ со стразами и брюки с высокой посадкой, которые подчеркнули ее талию. Образ также дополнили лоферы на толстой подошве, которые в тренде не первый сезон. Ксения не забыла про макияж и укладку.

Во время посиделок играла музыка. Звезда не удержалась и стала танцевать. Она грациозно двигалась под хит «Две звезды». При этом телеведущая не скрывала красоты своего образа и загорелые руки.

«Люби себя… Это обязательная часть программы», — заявила она.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Бородина. Многие одарили ее комплиментами. «Ух какая», «Молодец, красотка. Всем на зависть», «После развода стали краше», «Все таки семейные испытания всегда идут на пользу», «Идеальная талия», «Очень красивая», «Ксюша, вы всегда танцуете», «Стройная, счастливая», — прокомментировали пост подписчики.

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