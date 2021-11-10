Как отметила телеведущая, это мог быть ее лучший номер на проекте.

Телеведущая Ксения Бородина в Instagram заявила, что очень расстроена из-за своего падения на шоу «Ледниковый период».

«Я впервые разревелась за долгое время. Мы так гладко шли. Я могла бы держать интригу до субботы, но фото уже по всему Интернету. Тогда какой смысл. Мы сидели на диване после проката, и я говорю: «Я больше никогда не вернусь сюда». И не потому, что ударилась копчиком, а потому, что испытала такую горькую обиду и на момент подумала, что, может, уйти?!» Ксения Бородина

По словам Ксении Бородиной, падали в разное время и олимпийские чемпионы. Она заметила, что не может сдаться, потому что за нее переживает огромная армия людей. Они каждую неделю смотрят шоу. Сейчас Бородиной больно. Но больно скорее морально, чем физически.

Напомним, что на «Ледниковом периоде» Ксения Бородина выступает в паре с Дмитрием Соловьевым. На прошлом проекте он катался вместе с телеведущей Ольгой Бузовой.

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