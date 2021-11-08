«Очень крутое»: Бородина похвасталась шерстяным пальто оверсайз цвета сочной травы

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Она привыкла быть в центре внимания. Телеведущая обладает не только умением общаться с людьми и собственным чувством стиля. Многим нравится следить за ее жизнью, поэтому не удивительно, что только на Instagram Бородиной подписано 17,7 миллионов людей. Звезда делится не только новостями, но и хвастается нарядами.

В этом году Бородина стала чаще выходить в свет. После развода с Курбаном Омаровым она стала посещать вечеринки и даже согласилась на участие в «Ледниковом периоде». Телеведущая всегда продумывает свои образы.

На этот раз она собралась в ресторан на день рождения своей мамы. Ксения облачилась в джинса и ботинки на толстой подошве. Наряд дополнило пальто оверсайз цвета сочной травы.

«Я не равнодушна к зеленому цвету. Мне кажется, очень крутое пальто! На такую погоду как сейчас самое оно. Подходит под любой стиль одежды. И под спорт, если надо, и так как я сегодня — такой кэжуал. Очень круто! Кстати, шерсть, очень приятное к телу. Жалко, что цвет не передается. Оно еще зеленее в жизни. Яркое и красивое», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. К слову, Бородина не скрывает, что тратит много денег на люксовые наряды. Недавно он отметилась в пуховой жилетке Bottega Veneta.

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