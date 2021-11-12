«Эффектная»: Ксения Бородина вслед за Натальей Рудовой подчеркнула рельефные ручки топом из страз

Телеведущая посоветовала всем любить себя, как это делает она сама.

Экс-возлюбленная Курбана Омарова – Ксения Бородина – разместила на личной странице в Instagram фото нового образа для пятничной вечеринки. Примечательно, что знаменитость презентовала изделие из страз, как у Натальи Рудовой.

Бородина выбрала топ из страз, которым подчеркнула стройные ручки. К изделию с глубоким декольте телеведущая подобрала брюки прямого кроя черного цвета и ботинки на рельефной подошве.

«Люби себя… Это обязательная часть программы», – заявила Бородина.

«И кому же такая красота достанется?!», «Ух, какая!», «Сногсшибательная!Вы лучшая, Ксения», «Молодец, красотка! Всем на зависть», «Красотка-звездочка», «Глаза и взгляд женщины любящей, любимой и очень сильной», «Вы очень эффектная», – восхитились поклонники Бородиной в комментариях под фото.

Отметим, что ранее таким же топом с переливающимся стразами хвасталась актриса Наталья Рудова.

Напомним, ранее Ксения Бородина назвала качества идеального мужчины. Телеведущая подчеркнула, что большинство ухажеров не выдерживает ее сильный характер. Однако с по-настоящему уверенным в себе мужчиной Ксения надеется стать нежной принцессой.

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