Видеорецепт холодной корейской закуски
Видео
Как выбрать стильные вещи для дождливой погоды
Видео

Стриптиз на дискотеке: Рудова на танцполе едва не осталась без платья, когда зажгла под любимый трек

Звезда сериала «Татьянин день» рискнула надеть маленький мини-наряд на тонюсеньких лямочках.

Стриптиз на дискотеке: Рудова на танцполе едва не осталась без платья, когда зажгла под любимый трек
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Актриса Наталья Рудова любит повеселиться. Также красотка обожает наряжаться. И довольно часто ей удается совмещать приятное с полезным.

На очередную вечеринку Наталья Рудова снова с большим удовольствием принарядилась. Обладательница красивой фигуры и пышного бюста выбрала маленькое черное платье на тонюсеньких лямочках. И красуясь перед камерой на танцполе, звезда чуть было его не потеряла.

Во время зажигательных движений лямка платья скатилась по плечу и едва не обнажила красивую грудь Рудовой. Красотка успела сориентироваться и ловко поймала свои прелести, прижав рукой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Звездный стильНаталья РудоваНаталья Рудова последние новостиНовости googleРудоваРудова последние новости