Стриптиз на дискотеке: Рудова на танцполе едва не осталась без платья, когда зажгла под любимый трек

Актриса Наталья Рудова любит повеселиться. Также красотка обожает наряжаться. И довольно часто ей удается совмещать приятное с полезным.

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На очередную вечеринку Наталья Рудова снова с большим удовольствием принарядилась. Обладательница красивой фигуры и пышного бюста выбрала маленькое черное платье на тонюсеньких лямочках. И красуясь перед камерой на танцполе, звезда чуть было его не потеряла.

Во время зажигательных движений лямка платья скатилась по плечу и едва не обнажила красивую грудь Рудовой. Красотка успела сориентироваться и ловко поймала свои прелести, прижав рукой.

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