«Короче, ее очень много!»: Ксения Бородина похвасталась коллекцией обуви

Телеведущая показала горы босоножек и сапог в своей просторной гардеробной.

В последних Stories личного микроблога бывшей жены бизнесмена Курбана Омарова Ксении Бородиной появилась запись, в которой знаменитость продемонстрировала свою гардеробную с большой коллекцией обуви.

Ксения решила пообщаться со своими подписчиками и показать им часть своей звездной гардеробной. Некоторых фанатов Бородиной заинтересовала обувь знаменитости.

Ксения с удовольствием показала, что она носит. Правда, обуви оказалось так много, что пересчитать количество босоножек, ботильонов и кроссовок было очень сложно. Зрительно Ксения представила большое количество пар обуви.

«Вот она, моя обувь. Черные сапоги с нашей погодой всегда актуальны», — начала Бородина с любимой части своей коллекции обуви.

Далее Ксения перешла к туфелькам и другим летним вариантам дорогих «черевичек». Некоторые ботинки телеведущая хранит вместе с пиджаками. Потому что только так Бородина может уместить в личной гардеробной огромную коллекцию.

«Вот куча обуви, туфли, босоножки… Вся обувь не помещается, даже вот так она стоит… Короче, ее очень много», – резюмировала Бородина.

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